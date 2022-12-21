Yalnız Kurt 31. Bölüm 2. Fragmanı | "Altay'la Meryem ölmeye hazır!"
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Altay ve Meryem pusu altındalar!
Altay ve Meryem pusu altındalar! şimdilik ellerinden kutuluyor gibi görünse de peşlerini bırakmayacaklara benziyor.
Altay ve Meryem, Can'ın elinden kurtulabilecek mi? Halit bu savaşı kazanabilecek mi? Yalnız Kurt 31. Bölüm cuma akşamı atv'de!
Oyuncular: Cihan Ünal (Kumandan), Hasan Deniz Yaran (Kurdoğlu), Jessica May (Meryem), Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han(Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran, Furkan Esen, Doğu Can
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