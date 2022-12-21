Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yalnız Kurt 31. Bölüm 2. Fragmanı | "Altay'la Meryem ölmeye hazır!"

TV Haberleri

Altay ve Meryem pusu altındalar!

Altay ve Meryem pusu altındalar! şimdilik ellerinden kutuluyor gibi görünse de peşlerini bırakmayacaklara benziyor.

Altay ve Meryem, Can'ın elinden kurtulabilecek mi? Halit bu savaşı kazanabilecek mi? Yalnız Kurt 31. Bölüm cuma akşamı atv'de!

Oyuncular: Cihan Ünal (Kumandan), Hasan Deniz Yaran (Kurdoğlu), Jessica May (Meryem), Altan Gördüm, Uğur Çavuşoğlu, Murat Han(Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Mustafa Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Körmükçü, Gerçek Alnıaçık, Hilmi Özçelik, Gökçe Özyol, Mert Asutay, Enis Yıldız, Recep Çavdar, Ali Buhara Mete, Alper Saylık, Cihan Kurtaran, Furkan Esen, Doğu Can

Yalnız Kurt YouTube Kanalına abone ol: http://atv.link/kurt

Yalnız Kurt Facebook: https://www.facebook.com/yalnizkurtatv

Yalnız Kurt Instagram: https://www.instagram.com/yalnizkurtatv

Yalnız Kurt Twitter: https://twitter.com/yalnizkurtv

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Yalnız Kurt Murat Han Altay TV Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title