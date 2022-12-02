Ekranların beğenilen dizisi Yalnız Kurt bugün 28. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 29. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yalnız Kurt 28. Bölüm 2. Fragman | "And olsun ona bunu yapanlara cehennemi yaşatacağım"

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalnız Kurt her Cuma saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalnız Kurt 28. bölümünün ardından 29. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YALNIZ KURT 28. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım Tim'ine sürpriz misafir

Haruncan Türk-Yunan savaşını başlatmak için planladığı operasyonda sona gelir. Halit Yıldırım da Haruncan'ın peşine düşen Altay'ı durdurmak için Meryem'i kaçırmıştır. Altay, geri dönüp Meryem'i kurtarmak ve savaşa engel olmak için yola devam etmek arasında bir ayrımda kalır. Meryem ise tüm cesaretiyle Altay'ın Haruncan'a engel olmasını istemektedir.

Meryem'i kaçıran Halit'in planı ise sadece Altay'a engel olmak değildir. Daha büyük hedefleri vardır. Bunun için Yücel'den Dahhak ile bir görüşme ayarlamasını talep eder.

Doğan, elinden her şeyini alan Gani'den hesap sormak istemektedir. Bunun için Gani'nin işlerini yürüten en has adamını kaçırır. Adama karşılık elinden alınanları geri istemektedir. Ama bu pek de kolay olmaz. Gani de Doğan'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmayacaktır.

Barış ve Altay'dan haber bekleyen Ferdi, Müstakim, Minnet ve Bayram'ın ise sürpriz bir misafiri vardır.

Altay, Meryem'i dinleyip füzelerin peşinden mi gidecek, yoksa Meryem'i kurtarmak için geri mi dönecek? Haruncan elinde kalan son teröristle Sakız Adası'nı vurabilecek mi? Halit Yıldırım Dahhak ile ne görüşecek? Gani'nin Doğan'a cevabı ne olacak? Yıldırım Timi'nin sürpriz misafiri kim?

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Batan güne doğru yürüyen kurt, yalnızdır. Yanında ailesi yoktur!"

Gani masada Doğan'ın infaz emrini vermiştir. Doğan çevresi silahlı adamlarla çevrilmiştir. Gani birazdan Doğan'dan kurtulacağını düşünürken, Bünyamin ve Reşat bu planı bozar. Bu sefer güç Doğan'ın eline geçer. Ama Doğan racona uyar. Gani'yi düelloya davet eder. Bilek büken kimse onun dediği olacaktır. Gani bu teklifi hemen kabul eder ama aklında bin bir türlü hainlik vardır. Ve bütün bunlar olurken Ela babasını gizlice girdiği arabadan takip etmektedir. Doğan kadar o da tehlike altındadır artık.

Türkiye-Yunanistan Savaş çıkarmak için bütün imkanlarını kullanan Harun Karacabey, bu emelinde başarısız olunca Altay ve Yıldırım timine her türlü karşılığın verilmesi emrini verir. İlk olarak Altay'a en büyük desteği veren Ahmet Hemşinli'nin ortadan kaldırılmasını ister. Hemşinli suikastten ağır yaralı olarak kurtulur. Davut Bahadır'ın emriyle Altay, bu saldırının karşılığını Harun Karacabey'in aklına gelmeyecek şekilde verecektir.

Halit, Elmas ile birlikte Harun'u denklemden çıkaracak ve kendisini konsülün başına geçirecek karanlık planın ilk adımını atar.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Altay Kurdoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Meryem (Jessica May)

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

Harun Karacabey (Altan Gördüm)

Peyami Çevreci (Gökçe Özyol)

Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri / Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.