Yalnız Kurt 29.bölüm fragmanı yayınladı! Yalnız kurt 29. bölüm fragmanı izle

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalnız Kurt dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalnız kurt 29..bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 29. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yalnız Kurt dizisininyeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 29. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt dizisinin konusu nedir? 29. Fragmanı nasıl izlenir! Yürek Çıkmazı dizisininoyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

YANLIZ KURT DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

YANLIZ KURT SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Haruncan Türk-Yunan savaşını başlatmak için planladığı operasyonda sona gelir. Halit Yıldırım da Haruncan'ın peşine düşen Altay'ı durdurmak için Meryem'i kaçırmıştır. Altay, geri dönüp Meryem'i kurtarmak ve savaşa engel olmak için yola devam etmek arasında bir ayrımda kalır. Meryem ise tüm cesaretiyle Altay'ın Haruncan'a engel olmasını istemektedir.

Meryem'i kaçıran Halit'in planı ise sadece Altay'a engel olmak değildir. Daha büyük hedefleri vardır. Bunun için Yücel'den Doğan ile bir görüşme ayarlamasını talep eder.

Doğan, elinden her şeyini alan Gani'den hesap sormak istemektedir. Bunun için Gani'nin işlerini yürüten en has adamını kaçırır. Adama karşılık elinden alınanları geri istemektedir. Ama bu pek de kolay olmaz. Gani de Doğan'ın bu hamlesini karşılıksız bırakmayacaktır.

Barış ve Altay'dan haber bekleyen Ferdi, Müstakim, Minnet ve Bayram'ın ise sürpriz bir misafiri vardır.

Altay, Meryem'i dinleyip füzelerin peşinden mi gidecek, yoksa Meryem'i kurtarmak için geri mi dönecek? Haruncan elinde kalan son teröristle Sakız Adası'nı vurabilecek mi? Halit Yıldırım Dahhak ile ne görüşecek? Gani'nin Doğan'a cevabı ne olacak? Yıldırım Timi'nin sürpriz misafiri kim?

YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalnız Kurt her Cuma saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalnız Kurt 28. bölümünün ardından 29. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YALNIZ KURT DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Altay Kurdoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Meryem (Jessica May)

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

Harun Karacabey (Altan Gördüm)

Peyami Çevreci (Gökçe Özyol)

Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri / Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!