Ekranların beğenilen dizisi Yalnız Kurt bugün 24. bölümü ile ATV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 25. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yalnız Kurt 24. Bölüm 2. Fragmanı | "Onu durdurmanın başka yolları da var!"

Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Cihan Ünal ve Jessica May'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?

YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalnız Kurt her Cuma saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalnız Kurt 24. bölümünün ardından 25. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YALNIZ KURT 24. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım Timi için kritik operasyon

Suikastçının kurşunundan son anda kurtulan Meryem, Altay'ı suçlarken asıl hedefin kendisi olduğunu öğrenir. Altay'ın anlattıklarıyla kafası karışan Meryem suikast olayının üzerine Suriye'ye gidip olayların iç yüzünü orada araştırmaya karar verir. Bu kararı Harun Karacabey'i memnun etmeyecektir.

Doğan ayağına gelen adamlardan aldığı ismin peşine düşerek teröre aktarılan kirli paranın izini sürmeye ve Yumurtacı denilen adamın kapısına dayanıp bu kirli düzene çökmeye kararlıdır. Yapacağı baskınla kesin sonuç almak istemektedir.

Planladığı suikastin başarısız olduğunu öğrenen Halit Yıldırım, Altay'ın suikast anında mekanda olduğunu öğrenince bu krizi fırsata çevirmeye karar verir. Meryem'in kafasını karıştırmak için harekete geçecektir.

Viking yetim kurtlarla birlikte Türkiye'ye Yunanistan üzerinden kurulan kumpasın icracılarına ulaşmak için Suriye'de operasyon halindedirler.

Yıldırım timi bütün hazırlıklarını yaptıktan sonra şok bir baskın için füzelerin tutulduğu depoya gelir. Artık operasyon için düğmeye basılmıştır. Bu baskın sırasında ise beklenmedik bir şekilde Müstakim vurulur.

Meryem Suriye'de gerçekleri öğrenebilecek mi? Yumurtacı'ya baskın yapan Doğan'ı bekleyen tatsız sürpriz ne? Suikast planı başarısız olan Halit Yıldırım, Meryem'in kafasını karıştırmak için nasıl bir yol izleyecek? Yıldırım timi füzeleri almak için yapacağı baskında başarılı olabilecek mi? Müstakim'in vurulmasıyla sarsılan tim depodan nasıl çıkacak?

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Avcı kırk çeşit tuzak bilirse, kurt kırk çeşit yol bilirmiş derdi babam"

Altay ve Yıldırım Timi, Golyat'ın elinden Türk ordusu envanterine kayıtlı beş füzeden üçünü alabilmişlerdir. Haruncan son dakika hamlesiyle, iki füzeyi kurtarır. Bu füzeleri Yunanistan'a ateşleyecek ve Türk Yunan savaşını başlatacaklardır. Tim öncelikle yaralı Müstakim ile ilgilenir ardından ilk hedef kalan füzeleri bulmaktır.

Golyat'a bağlı İstanbul Konsülü Türkiye ile Yunanistan arasından büyük bir savaş çıkarmayı planlarken, kendi içinde de büyük bir karmaşa yaşamaktadır. Raşit'in Abraham Müller'den kalan paraları ele geçirmeye çalışması, Halit'in başına buyruk davranışları Harun Karacabey'i bir yol ayrımına getirmiştir.

Altay füzelerin yerine artık ulaşamayacaklarını düşünmektedir. Bu noktada devreye Viking girer. Sınır ötesi operasyonda yakaladığı Profesör lakaplı terörist üzerinden füze eğitimi alan kişilere ulaşılacak ve füzelerin takibi bu sayede yapılacaktır. Altay bir plan yapar ve Haruncan ile Profesör'ü bir araya getirir. Böylelikle görevi kime verdiğini öğrenecektir. Ama işler beklediği gibi gitmeyecektir

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Dizi, harita üzerinde ülkelerin sınırlarını değiştiren, ülkeleri küçük parçalara bölen, hükûmetleri darbeyle devirip kendi yandaşı kukla hükûmetler kuran, Allah adıyla insanları ağına düşürüp aldatan, terör örgütleri ve cemaatler kuran, küresel emperyal bir güç olan Golyat'a karşı verilen mücadeleyi konu almaktadır.

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Altay Kurdoğlu (Yiğit Yıldırım) (Hasan Denizyaran): Annesini ve istihbaratçı olan babasını küçük yaşta kaybetmiş ve Davut Bahadır tarafından yetiştirilmiş bir yetim kurttur. Doğan Sakınmaz ve Davut Bahadır ile Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Davut Bahadır (Kumandan) (Cihan Ünal): Ömrü Golyat'la savaşmakla geçmiş yaşlı bir istihbarat subayıdır.

Sare Türkmen (Damla Colbay): Esra öldükten sonra ortaya çıkan ikizidir. Yetim kurtların üyesidir.

Meryem (Jessica May)

Doğan Sakınmaz (Murat Han): Küçük çaplı bir mafya babasıdır. Altay ile birlikte Golyat'a karşı savaşmaktadır.

Barış Serbey (Yalçın Hafızoğlu)

Harun Karacabey (Altan Gördüm)

Peyami Çevreci (Gökçe Özyol)

Ahmet Hemşinli (Hilmi Özçelik): Emniyet Müdürü'dür.

Sefer (Deniz Evin): Doğan'ın sağ koludur.

Kavak (Sabahattin Yakut): Doğan'ın adamıdır.

Reşat (Doğu Can): Doğan'ın boks mekanında çalışan temizlik görevlisidir.

Akif (Göktan Oktay Göztepe): Altay'ın yardım ettiği bir sokak çocuğudur.

Tekin Giritli (Viking) (Kürşat Alnıaçık): Eski bir komiserdir. Şu anda devlet için bir istihbarat biriminin kurucusu ve müdürüdür.

Mira (Yaprak Medine): Halit Yıldırım'ın asistanıdır. Altay'a aşıktır.

Ela (Almina Günaydın): Esra ve Levent'in kızıdır.

Aybars (Erdem Yılmaz): Viking tarafından yetiştirilen yetim kurtlardan biridir.

Halit Yıldırım / Beyazıt Yenişehir (Göker Ersivri / Uğur Çavuşoğlu): Altay'ın amcası ve Golyat'ın 5 numarasıdır. Eskiden Davut Bahadır'ın yardımcısıydı.