Yalnız Kurt | 23. Bölüm 2. Tanıtımı

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

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Sinegraf Yapım Hakkında

Sinegraf, orijinal konseptli drama yapımlarının, proje, üretim ve post prodüksiyon aşamalarını da bünyesinde gerçekleştiren bir prodüksiyon şirketidir. Yürüttüğü değişik projeler için profesyonel bir çekirdek kadro ve çok sayıda freelance çalışanı bulunmaktadır. Söz konusu kadrosu ve pek çok profesyonel Avrupa şirketi ile birlikte çalışarak; televizyon reklamları, televizyon dramaları ve sinema filmlerinin çekiminde tecrübe kazanmıştır.

Osman Sınav ve ortakları tarafından 1984 yılında kurulmuş olan Sinegraf, televizyon reklamları, bilgilendirici programlar ve televizyon filmleri üretimiyle başladığı prodüksiyon sürecine, televizyon dizisi ve sinema filmi projelerine öncelik verir şekilde devam etmektedir. Geniş izleyici kitlesine sahip olan Sinegraf yapımları, Türkiye genelinde büyük ilgi, hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Sinegraf, sınır ötesindeki seyircilere ulaşmak için projeler üretmekte ve değişik ülkelerden profesyonellerle birlikte çalışmayı benimsemektedir. Evrensel değerleri ve kendi kültürümüze ait alternatif yaşam tarzlarını betimleyerek, seyirciyi yakalayacak hikayeler sunmayı amaçlamaktadır.

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Sinegraf Yapımları

Sinegraf Projelerine Ulaşmak İçin -

Sen Anlat Karadeniz

Yalaza

Şahane Damat

N'olur Ayrılalım

İnadına Aşk

Aşk Kırmızı

Hayat Bağları

Kurtlar Vadisi

Ekmek Teknesi

Süper Baba

KızılElma

Hünkarın Bir Günü Hünkar ve Düş

Uzun Hikaye

Sakarya Fırat

Acı Hayat

Hatasız Kul Olmaz

Küçük Dünya

Pars Narkoterör

Aşka Kimse Yok

Kapıları Açmak

Atlı Karınca

Yalancı Şafak

Pusat

Gerilla

Deli Yürek - Bumerang Cehennemi

Bir Muharrin Ölümü

Pars Kiraz Operasyonu

Yarına Gülümsemek

Sıcak Saatler

Deli Yürek

Kapıları Açmak

Doludizgin Yıllar

Kılıç Günü

Masumlar

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Sinegraf Yapım Resmi Hesapları

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Sinegraf'a Ulaşmak İçin -

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