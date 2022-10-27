Yalnız Kurt | 23. Bölüm 2. Tanıtımı
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Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.
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Sinegraf Yapım Hakkında
Sinegraf, orijinal konseptli drama yapımlarının, proje, üretim ve post prodüksiyon aşamalarını da bünyesinde gerçekleştiren bir prodüksiyon şirketidir. Yürüttüğü değişik projeler için profesyonel bir çekirdek kadro ve çok sayıda freelance çalışanı bulunmaktadır. Söz konusu kadrosu ve pek çok profesyonel Avrupa şirketi ile birlikte çalışarak; televizyon reklamları, televizyon dramaları ve sinema filmlerinin çekiminde tecrübe kazanmıştır.
Osman Sınav ve ortakları tarafından 1984 yılında kurulmuş olan Sinegraf, televizyon reklamları, bilgilendirici programlar ve televizyon filmleri üretimiyle başladığı prodüksiyon sürecine, televizyon dizisi ve sinema filmi projelerine öncelik verir şekilde devam etmektedir. Geniş izleyici kitlesine sahip olan Sinegraf yapımları, Türkiye genelinde büyük ilgi, hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Sinegraf, sınır ötesindeki seyircilere ulaşmak için projeler üretmekte ve değişik ülkelerden profesyonellerle birlikte çalışmayı benimsemektedir. Evrensel değerleri ve kendi kültürümüze ait alternatif yaşam tarzlarını betimleyerek, seyirciyi yakalayacak hikayeler sunmayı amaçlamaktadır.
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Sinegraf Yapımları
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Sen Anlat Karadeniz
Yalaza
Şahane Damat
N'olur Ayrılalım
İnadına Aşk
Aşk Kırmızı
Hayat Bağları
Kurtlar Vadisi
Ekmek Teknesi
Süper Baba
KızılElma
Hünkarın Bir Günü Hünkar ve Düş
Uzun Hikaye
Sakarya Fırat
Acı Hayat
Hatasız Kul Olmaz
Küçük Dünya
Pars Narkoterör
Aşka Kimse Yok
Kapıları Açmak
Atlı Karınca
Yalancı Şafak
Pusat
Gerilla
Deli Yürek - Bumerang Cehennemi
Bir Muharrin Ölümü
Pars Kiraz Operasyonu
Yarına Gülümsemek
Sıcak Saatler
Deli Yürek
Kapıları Açmak
Doludizgin Yıllar
Kılıç Günü
Masumlar
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