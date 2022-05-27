Yalnız Kurt 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman çıkacak? - Haberler

Yalnız Kurt 19. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman çıkacak?

YALNIZ KURT NE ZAMAN?

Yalnız Kurt her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kurdoğlu'na sürpriz teklif

Hakim'in intiharı sırasında olay yerinde olan Altay'ın bunu 5 numara ve diğerlerine açıklaması gerekecektir. Durumu açıklamak için Halit'in evine giden Altay geçmişte hayatını değiştiren adamlardan biriyle karşılaşır.

Paralarını kaybeden Nizam yeniden para bulmak zorundadır ve yapılanmadan bağımsız olarak Kuzey Irak'a gider. Nizam'ın Kuzey Irak'a gittiğini öğrenen Viking ise yetim kurtlarını toplayarak Nizam'ın peşinde olacaktır.

Kendisine Ahmet'i öldürme görevi verilen Doğan ise oldukça gergindir. Bu suikasti gerçekleştirmek için kendisine sebepler aramaktadır. Sare ise bir infaz emri aldığından emin olduğu Doğan'ın kimin peşinde olduğunu öğrenmek için elinden geleni yapar.

Altay, Halit'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirir ama asıl sürprizle kendisi karşılaşır. Halit, Altay'dan öyle bir şey ister ki karşılığında onun varisi olmasını teklif eder. Bu yeni gelişme karşısında Altay'ın kumandana her zamankinden daha çok ihtiyacı vardır.

Kendisinden para isteyen Nizam'dan kurtulmaya çalışan Dara, bir oyun kurmuştur. Dara oyununu kurarken Nizam onun peşindedir ama avcılar av olmuştur, Nizam'ın peşinde de Viking vardır. Kuzey Irak hareketli bir operasyona gebedir.

Doğan, aldığı infaz emri ile değerleri arasında bocalarken bir başka infaz emri de 4 numaranın tetikçisine verilmiştir. Tetikçi emri yerine getirmek için derhal harekete geçecektir.

Altay, hakimin yanında ne işi olduğunu 5 numaraya açıklayabilecek midir? Altay, Halit'in evinde karşılaştığı gizemli kişi kimdir? Dara'nın peşinde olan Nizam'ı, Nizam'ın peşinde olan Viking'i Kuzey Irak'ta neler beklemektedir? Doğan, Ahmet'i öldürmek için aradığı sebebi bulabilecek mi? Sare, Doğan'ın aldığı infaz görevinin kimin için olduğunu öğrenebilecek mi? Halit neyin karşılığında Altay'ın varisi olmasını isteyecek? 4 numaranın tetikçisi kimin infaz emrini yerine getirmek için görevlendirildi?

YALNIZ KURT 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 18. bölümün ardından 19. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

YALNIZ KURT 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ahmet'in infazı için görevlendirilen Doğan, Ahmet'in karşısına çıkmıştır. Ahmet ise onun geleceğinden haberdar gibi onu beklemektedir. Ahmet ile yüz yüze gelen Doğan vicdanı ve kendisine verilen emir arasında sıkışıp kalmıştır. Zor bir karar onu beklemektedir.

Topal ise Çerkez'in evinde Enver ile Altay'ı bir arada görmüştür ve bu durumdan Halit'i haberdar eder. Halit infaz ettikleri bir Kadimçeri'nin evinde hem de bir emniyet mensubuyla birlikte ne işi olduğunun açıklamasını Altay'dan isteyecektir.

Kuzey Irak'ta ise ortalık iyice karışır. Nizam para peşinde, Dara ise Nizam'dan kurtulmanın derdindedir. Bu arada da Viking onları bir gölge gibi takip eder ve Nizam'ı almak için fırsat kollar.

Çerkez'in ve ailesinin haince katledilmesinden sonra Altay intikam hırsıyla dolar. Ama sakin olup adım adım hedefine ilerlemek zorundadır. Bu sebeple öncelikle halletmesi gereken bazı görevler vardır. Bu görevlerin başında Mira ile çıkacağı yolculuk gelmektedir.

Altay, Mira ile çıkacağı bu yolculukla ilgili bilmediği şey ise bu yolculukta Altay'ı bekleyen sürprizler olduğudur. Altay ve Mira yolculuklarının sonunda Topal ile karşılaşırlar. Bu karşılaşma Mira'yı oldukça tedirgin eder. Topal'ın Altay ve Mira'nın karşısına çıktığını öğrenen Halit'in ise Topal'a vereceği yeni bir görev vardır.

Vicdanı ve kendisine verilen emir arasında kalan Doğan ne yapacak? Ahmet'i öldürebilecek mi? Enver ile birlikte Çerkez'in evinde görünen Altay bu durumu Halit'e nasıl açıklayacak? Deşifre mi olacak, yoksa Halit'i ikna edebilecek mi? Kuzey Irak'ta Viking Nizam'ı ele geçirebilecek mi? Topal'a verilen yeni görev ne olacak? Mira ve Altay'ın çıkacağı yolculukta onları neler beklemektedir? Altay'ı bekleyen sürpriz nedir? Altay hedefine ulaşabilecek mi?

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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