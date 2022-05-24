Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı izle! Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? - Haberler

Ekranları sevilen dizisi Yalnız Kurt bu akşam 18. bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Yalnız Kurt dizisini canlı izlemek isteyen izleyiciler Google'da 'Yalnız Kurt canlı izle! ATV Yalnız Kurt 18. yeni bölüm canlı izle! Yalnız Kurt yeni bölümde neler olacak?' şeklinde aratma yapıyor. Bunun yanı sıra fragmanı da merak ediliyor. Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt 18. bölüm fragmanı izle! Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Haberimiz detaylardadır…

YALNIZ KURT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yalnız Kurt her hafta Cuma günü saat 20:00'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT KONUSU NEDİR?

Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt dizisinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinegraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

YALNIZ KURT 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YALNIZ KURT 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay, tutsak olduğu hapishanede ceza olarak girenin canlı çıkamadığı ölüm çukuruna atılmıştır. Altay'ın ölüm çukuruna atıldığını gören Mira oldukça endişelenir. Nizam ise bu durumdan hoşnut olur. Kendisi için fırsat doğmuştur ve Nazar'ı kurtarmak için planları hazırdır. Altay'ı hapishanede zorlu bir mücadele bekler!

Doğan Rus diplomatla yaptığı anlaşmada sıkıntı yaşar ve onu köşeye sıkıştırmak için B planını devreye sokar. Yetim Kurtlar'dan aldığı istihbarat ile Viking de Rus diplomatın peşine düşer ve ona ulaşmak için Nizam'dan bilgi alır. Viking ve Nizam'ın yaptığı bu gizli görüşmeyi ise izleyip kayda geçen birileri vardır.

Başarılı bir operasyonla Rus diplomatı ele geçiren Viking bu hamlesiyle büyük paralar kazanma umudunda olan Doğan'ın elini boş çıkarır. Doğan, güvenli mekanda sakladığı tutsağını elinden kaçırınca, içerde bir köstebek olduğundan emin olur.

Gündüz, projeye devam edebilmek için titanyum kabloları beklemektedir. Ulvi ise Yıldırım Projesi'nin yapıldığı yeri bulduğundan emin olmak için titanyum kabloları tedarik etmek zorundadır. Fakat bu sandığı kadar kolay olmaz.

Altay ölüm çukurundan kurtulabilecek midir? Nazar, Altay çukurdayken nasıl bir yol izleyecek? Altay'ın Nazar'ı kurtarma operasyonu nasıl devam edecek? Nizam hangi aşamada devreye girecek? Sare, Levent'i öldürmüş olmanın hesabını Viking'e nasıl verecek? Viking ve Nizam'ı izleyen göz kim? Ulvi Paşa titanyum kabloları üzerinden yaptığı hamle ile Yıldırım Projesi'nin yerini bulacak mı?

YALNIZ KURT OYUNCU KADROSU

Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Kürşat Alnıaçık, Murat Han, Polat Bilgin, Hilmi Özçelik, Yaprak Medine, Gökhan Oktay Göztepe, Almina Günaydın

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