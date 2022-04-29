Yalnız Kurt 14. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalnız Kurt 14. bölüm fragmanı izle! Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı izle!
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Gündem
29.04.2022 08:20
- Güncelleme:
29.04.2022 08:25
Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yalnız Kurt dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Yalnız Kurt dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yalnız Kurt 14. fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı izle! Yalnız Kurt 14. bölüm fragmanı izle!
Ekranların beğenilen dizisi Yalnız Kurt yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yalnız Kurt dizisinin 14. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yalnız Kurt konusu nedir? Yalnız Kurt 14. Fragmanı nasıl izlenir! Yalnız Kurt oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…
YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Bevar tarafından evine baskın yapılan Doğan bunun karşılığını Bevar'a misliyle vermek için harekete geçer. Sare ve timi ise Amerikan askerleriyle amansız bir çatışmaya gireler. Sayıca çok az olan Sare ve timinin bu çatışmadan kurtulabilmeleri zor görünmektedir. Türkmen Lider Şanver'in oğlunu kaçıran Nizam, Şanver'i köşeye sıkıştırır ve istediklerini yapması için şantaj yapar. Viking ise Şanver'den Türk devletine olan sadakatini sürdürmesini isteyip, oğlunu Nizam'ın elinden kurtaracağına dair söz verir. Bevar, Kurdoğlu'nun Doğan'ın yanında ki sağlam duruşundan etkilenir ve onu kendi tarafına çekmek için ona iyi bir teklifi hazırlar. Bevar ve Doğan arasında geçen hakimiyet savaşında dengeler değişir. Doğan hakimiyetin kendisinde olduğunu herkese göstermek için harekete geçer. Sare ve timi Amerikan askerleriyle girdikleri çatışmadan sağ çıkabilecekler mi? Viking, Şanver'in oğlunu Nizam'ın elinden kurtarabilecek mi? Bevar'ın Kurdoğlu'na teklifi ne olacak? Bevar ve Doğan arasındaki hakimiyet savaşının galibi kim olacak?
YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Nizam, Şanver'in oğlunu kurtarıp planlarını altüst eden Viking'i ele geçirerek Işid'e teslim eder. Işid önemli bir Türk istihbaratçısını kameralar önünde infaz edip Fırat Kalkanı operasyonunun intikamını almayı ve propaganda yapmayı hedefler. Henüz yurda dönmemiş olan Sare'yi ise bölgeden kurtarabilecek tek bir kişi vardır. Operasyon sırasında yaralanan Sare, Viking olmadan yurda dönmeyi kabul etmez. İç karışıklıkları alevlendirmek için provokasyonlarına devam eden Bevar çocuklar üzerinden ortalığı karıştırmak ister. Kuzey Irak operasyonunun gayri resmi olması sebebiyle gidenleri yurda geri getirebilmek için Ahmet doğrudan müdahalede bulunamaz fakat Altay gönüllü olarak sınırı geçmeye hazırdır. Mira ise bir süredir ulaşamadığı Altay'ı merak ederken, Doğan'ın kendisine ve Nizam'a özel hazırladığı sürpriz bir gösteri vardır. Işid'in eline düşen Viking kurtulabilecek mi? Sare Kuzey Irak'tan nasıl çıkacak? Bevar'ın çocuklar üzerinden yapmak istediği provokasyon ne? Sınırı geçen Altay'ı neler beklemektedir? Doğan'ın Mira ve Nizam için hazırladığı sürpriz ne?
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