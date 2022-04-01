Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Yalnız Kurt, Sinegraf imzalı, ilk bölümü 28 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerinde Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay'ın yer aldığı Türk yapımı aksiyon ve dram türündeki televizyon dizisi. Yalnız Kurt 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalnız Kurt yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni fragman ne zaman çıkacak?

YALNIZ KURT NE ZAMAN?

Yalnız Kurt her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldırım Projesi tehlikede!

Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir. Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.

Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.

Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır.

Doğan telefonunda böcek bulunmasının hesabını sormak için Mira'nın evine gider. Mira'nın evinde Doğan'ı bir sürpriz beklemektedir. Sare ise Doğan'ın telefonuna böcek koyan kişinin kendisi olduğunun anlaşılacağından tedirgindir. Ela'nın yanına gitme bahanesiyle bir süre uzaklaşır.

Ahmet tarafından bir müddet görevden el çektirilen Viking'in bunu Yetim Kurtları'na anlatması kolay olmayacaktır. Nizam, Nazar'ı fabrikaya sokmanın bir yolunu bulmuştur. Ulvi ve Akın devreye girip bu işi halledeceklerdir.

Altay kulübeye gider ama kumandanı bulamaz. Kumandan ortada yoktur. Bir mektup bırakıp gitmiştir. Altay mücadelesinde yalnız kaldığını düşünürken Davut Bahadır tarafından gönderilen beklenmedik bir misafir kulübeye gelir.

Fabrikaya sızan Nazar içeride Yıldırım Projesine ulaşabilecek mi? Gündüz'e gelen gizemli mektupta ne yazmaktadır? Ela'nın yanına giden Sare şüpheleri üzerinden atabilecek midir? Görevden el çektirilen Viking nasıl bir yol izleyecek? Kumandan nerededir? Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kimdir?

YALNIZ KURT 11. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Bugün yayınlanacak olan 10. bölümün ardından 11. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

YALNIZ KURT 10. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALNIZ KURT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kurdoğlu takipte

Nazar, Yıldırım Projesi'nin yerini tespit etmiştir ve sırada projeyi imha planı vardır. Altay ise bir gölge gibi peşindedir. Uzaktan süreci yöneten Kumandan Çerkez ile Altay'a gerekli talimatları vermiştir.

Doğan hangara yapılan baskını ve Rus diplomatın elinden alınmasına sebep olan operasyonu yapan kişinin Viking olduğunu öğrenir ve onunla bir görüşme ayarlar.

5 numara başarılı bir operasyonla Nazar'ı Kafkasya'dan kaçıran Altay'a bir hediye göndererek memnuniyetini gösterir. Altay, Golyat'ın hava savunma sistemine karşı yapacakları hamleleri önceden öğrenebilme adına Mira, Nizam ve Nazar'a yaklaşır fakat pek fazla bilgi toplayamaz. Doğrudan yapıya sızamayan Altay bunun için ikinci bir planını devreye sokar.

Evden Hollanda'ya gitme bahanesiyle ayrılan Sare'nin dönüş vakti gelmiştir. Eve dönmeden önce Ela'yı görmek için Saadet'in evine giden Sare, Doğan tarafından takip edildiğinin farkına varmaz. Eve döndüğünde ise Doğan'ın onun için bir sürprizi vardır.

Ulvi Paşa bir terör ihbarı aldıkları bahanesiyle Gündüz'e gelir ve fabrikayı koruma altına alacaklarını söyler. Akın fabrikayı korumak için görevlendirilir. Gündüz ise Kumandan'dan aldığı talimatlar doğrultusunda Yıldırım Projesi'nin son hazırlıklarını yapmaktadır.

Nazar'ı takipte olan Altay ona engel olabilecek mi? Doğan Viking ile ne görüşecek? Eve dönen Sare'yi bekleyen sürpriz ne? Gündüz, Yıldırım Projesi'ni tüm dünyaya açıklayabilecek mi, yoksa Nazar ondan önce mi davranacak?

YALNIZ KURT KONUSU NE?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI KİMLER?

Hasan Deniz Yaran - Altay Kurtoğlu

Kürşat Alnıaçık

Damla Colbay - Sare Türkmen

Murat Han - Doğan Sakınma

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Deniz Evin - Sefer

Cihan Ünal - Davut Bahadır

Yaprak Medine - Mira

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