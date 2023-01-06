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Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta!

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Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta!

Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta!

Yapımcılığını Bros Film'in, proje tasarımını Selim Erkul'un yaptığı, senaryosunu Eylem Akın'ın

kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Cevriye Demir'in oturduğu yeni dizi "Yalnız Kalpler",

9 Ocak Pazartesi günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda; Nusret Şenay, Özlem Boyacı, Nermin Uğur,

Mehtap Öztepe, Sena Şahin, Taygun Sungar, Elif Gülhan, Furkan Kapsız, Bengü Gürses,

Serkan Melikoğlu, Dilek Bozkurt, Ezel Salık, Yasemin Çıtak, Elmas Evşen Topçuoğlu, Ceylin

Ece Kavurkacı ve Ayça Özvardar gibi isimler yer alıyor.

Oyuncular: Nusret Şenay, Özlem Boyacı, Nermin Uğur, Mehtap Öztepe, Sena Şahin, Taygun Sungar, Elif Gülhan, Furkan Kapsız, Bengü Gürses, Serkan Melikoğlu, Dilek Bozkurt, Ezel Salık, Yasemin Çıtak, Elmas Evşen Topçuoğlu, Ceylin Ece Kavurkacı ve Ayça Özvardar

KÜNYE:

YAPIMCI: BROS FİLM

PROJE TASARIMI: Selim Erkul

SENARİST: Eylem Akın

YÖNETMEN: Cevriye Demir

FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr

Yalnız Kalpler Resmi Web Sayfası: https://www.fox.com.tr/Yalniz-Kalpler/bilgi

Kaynak: DailyMotion.com / TV

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