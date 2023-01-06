Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta!
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Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta!
Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta!
Yapımcılığını Bros Film'in, proje tasarımını Selim Erkul'un yaptığı, senaryosunu Eylem Akın'ın
kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Cevriye Demir'in oturduğu yeni dizi "Yalnız Kalpler",
9 Ocak Pazartesi günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
İlk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda; Nusret Şenay, Özlem Boyacı, Nermin Uğur,
Mehtap Öztepe, Sena Şahin, Taygun Sungar, Elif Gülhan, Furkan Kapsız, Bengü Gürses,
Serkan Melikoğlu, Dilek Bozkurt, Ezel Salık, Yasemin Çıtak, Elmas Evşen Topçuoğlu, Ceylin
Ece Kavurkacı ve Ayça Özvardar gibi isimler yer alıyor.
Oyuncular: Nusret Şenay, Özlem Boyacı, Nermin Uğur, Mehtap Öztepe, Sena Şahin, Taygun Sungar, Elif Gülhan, Furkan Kapsız, Bengü Gürses, Serkan Melikoğlu, Dilek Bozkurt, Ezel Salık, Yasemin Çıtak, Elmas Evşen Topçuoğlu, Ceylin Ece Kavurkacı ve Ayça Özvardar
KÜNYE:
YAPIMCI: BROS FİLM
PROJE TASARIMI: Selim Erkul
SENARİST: Eylem Akın
YÖNETMEN: Cevriye Demir
FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr
Yalnız Kalpler Resmi Web Sayfası: https://www.fox.com.tr/Yalniz-Kalpler/bilgi