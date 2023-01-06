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Prens William Prens Harry'ye şiddet uygulamış! Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta! TV Haberleri Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta! Yalnız Kalpler 1. Bölüm 9 Ocak Pazartesi 18.00'de FOX'ta! Yapımcılığını Bros Film'in, proje tasarımını Selim Erkul'un yaptığı, senaryosunu Eylem Akın'ın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Cevriye Demir'in oturduğu yeni dizi "Yalnız Kalpler", 9 Ocak Pazartesi günü FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İlk tanıtımı yayınlanan dizinin kadrosunda; Nusret Şenay, Özlem Boyacı, Nermin Uğur, Mehtap Öztepe, Sena Şahin, Taygun Sungar, Elif Gülhan, Furkan Kapsız, Bengü Gürses, Serkan Melikoğlu, Dilek Bozkurt, Ezel Salık, Yasemin Çıtak, Elmas Evşen Topçuoğlu, Ceylin Ece Kavurkacı ve Ayça Özvardar gibi isimler yer alıyor. Oyuncular: Nusret Şenay, Özlem Boyacı, Nermin Uğur, Mehtap Öztepe, Sena Şahin, Taygun Sungar, Elif Gülhan, Furkan Kapsız, Bengü Gürses, Serkan Melikoğlu, Dilek Bozkurt, Ezel Salık, Yasemin Çıtak, Elmas Evşen Topçuoğlu, Ceylin Ece Kavurkacı ve Ayça Özvardar KÜNYE: YAPIMCI: BROS FİLM PROJE TASARIMI: Selim Erkul SENARİST: Eylem Akın YÖNETMEN: Cevriye Demir FOX Resmi Web Sitesi: https://www.fox.com.tr Yalnız Kalpler Resmi Web Sayfası: https://www.fox.com.tr/Yalniz-Kalpler/bilgi Kaynak: DailyMotion.com / TV Yönetmen TV Haberler

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