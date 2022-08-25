Son zamanlarda en çok merak edilen yerler arasında olan Yalıkavak, birçok kişi tarafından aratılıyor. Peki Yalıkavak nerede? Yalıkavak hangi şehirde yer alıyor?

Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülemeyi başaran Yalıkavak, ismini duyan kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Bodrum'a olan yakınlığı ile bilinen Yalıkavak hakkında birçok konu merak ediliyor ve araştırılıyor. Son zamanlarda haberlerde sıkça duymaya başladığımız yerler arasında olan Yalıkavak nerede? Yalıkavak hangi şehirde yer alıyor?

YALIKAVAK NEREDE?

Bodrum yarımadasının kuzey kısımlarında yer alan ve merkeze sadece 20 Km uzaklıkta olan Yalıkavak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yer almaktadır. Ödüllü plajları ile birçok tatil sever tarafından ziyaret edilen yerler arasındadır. Sene içerisinde yurt içinden ve yurt dışından birçok ziyaretçi ağırlamaktadır. İçerisinde barındırdığı plajlar ve koylar, günlük yaşamın stresinden uzaklaşmak isteyen tatilciler için güzel bir seçenektir. Ulaşımın kolay olması, birçok kişinin tercih etme sebebi de olabilmektedir. Merkezden sadece yarım saatlik bir yolculuk ile ulaşabilirsiniz.