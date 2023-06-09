Yalı Çapkını karakterleri arasında yer alan Zerrin karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Zerrin karakteri araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin'in annesi kim? Toprak Sağlam kim, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin karakterleri arasında yer alan Zerrin merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Pelin'in annesi Zerrin'i kim canlandırıyor araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Zerrin kimdir? Yalı Çapkını Pelin'in annesi kim? Toprak Sağlam kim, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI ZERRİN KİMDİR?

Zerrin karakteri diziye Pelin'in annesi olarak dahil olmuştur. Yalı Çapkını dizisinde Zerrin karakterini Toprak Sağlam canlandırmaktadır. Zerrin karakterine hayat verecek Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.