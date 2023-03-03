Yalı Çapkını dizisine dahil olacak karakterinin hayatı merak konusu oldu. Yalı Çapkını Zerrin karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Zerrin kim? Yalı Çapkını Pelin annesi kimdir? Yalı Çapkını Zerrin karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

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Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisine yeni katılacak Zerrin karakteri merak konusu oldu. Pelin'in annesi olarak diziye dahil olacak Zerrin araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Zerrin kim? Yalı Çapkını Pelin annesi kimdir? Yalı Çapkını Zerrin karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI ZERRİN KİM?

Yalı Çapkını dizisinde Zerrin karakterini Toprak Sağlam canlandırmaktadır. Zerrin karakteri dizide Pelin'in annesi olarak yer almaktadır. Zerrin karakterine hayat verecek Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.

TOPRAK SAĞLAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2005: İlk Göz Ağrısı

2006: Cemile

2006: Karınca Yuvası

2007: Kuzey Rüzgarı

2008: Dantel

2009: Hicran Yarası

2010-2011: Yerden Yüksek

2012: Böyle Bitmesin

2013: Osmanlı Tokadı

2015: Kara Ekmek

2016-2017: Bodrum Masalı

2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi

2019-2020: Güvercin

2020: Şeref Sözü

2021: Kahraman Babam

2021-2022: Elkızı

2023-: Yalı Çapkını