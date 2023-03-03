Yalı Çapkını Zerrin kim? Yalı Çapkını Pelin annesi kimdir? Yalı Çapkını Zerrin karakterini kim canlandırıyor?
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Yalı Çapkını dizisine dahil olacak karakterinin hayatı merak konusu oldu. Yalı Çapkını Zerrin karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Zerrin kim? Yalı Çapkını Pelin annesi kimdir? Yalı Çapkını Zerrin karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...
Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisine yeni katılacak Zerrin karakteri merak konusu oldu. Pelin'in annesi olarak diziye dahil olacak Zerrin araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Zerrin kim? Yalı Çapkını Pelin annesi kimdir? Yalı Çapkını Zerrin karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...
YALI ÇAPKINI ZERRİN KİM?
Yalı Çapkını dizisinde Zerrin karakterini Toprak Sağlam canlandırmaktadır. Zerrin karakteri dizide Pelin'in annesi olarak yer almaktadır. Zerrin karakterine hayat verecek Toprak Sağlam, 9 Ekim 1985'te İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi (MSM) Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun oldu. 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.
TOPRAK SAĞLAM HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2005: İlk Göz Ağrısı
2006: Cemile
2006: Karınca Yuvası
2007: Kuzey Rüzgarı
2008: Dantel
2009: Hicran Yarası
2010-2011: Yerden Yüksek
2012: Böyle Bitmesin
2013: Osmanlı Tokadı
2015: Kara Ekmek
2016-2017: Bodrum Masalı
2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2019-2020: Güvercin
2020: Şeref Sözü
2021: Kahraman Babam
2021-2022: Elkızı
2023-: Yalı Çapkını