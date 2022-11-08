Yalı Çapkını Yusuf kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Yusuf gerçekte kim, ismi nedir? Umut Gezer kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Yusuf geliyor. Peki, Yalı Çapkını Yusuf kimdir? Yalı Çapkını Yusuf gerçekte kim, ismi nedir? Umut Gezer kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Yusuf karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Yusuf kimdir? Yusuf'u kim canlandırıyor, gerçekte kim, ismi nedir? Umut Gezer kimdir, kaç yaşında, nereli?
Seyran'la liseden sınıf arkadaşıdırlar. Aralarında çocukça başlayan çekim zamanla artmış ve sevgili olmuşlardır. Yusuf, babasını küçükken kaybetmiş ve çocukluğundan itibaren annesine destek olmak için çalışmak zorunda kalmıştır. Yusuf'un gerçekleri Seyran'ın hayalleriyle çatışmaktadır.
Yalı Çapkını dizisinde Yusuf karakterini "Umut Gezer" canlandırmaktadır.
Umut Gezer 2001 Çanakkale doğumludur. Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu olan Umut Gezer ilk kez Yalı Çapkını dizisiyle kamera karşısına geçmiştir. Umut Gezer Yalı Çapkını dizisinde Yusuf karakterini canlandırmaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Umut Gezer'in İnstagram'da 18 bin takipçisi bulunmaktadır.