Yalı Çapkını yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm sen zaman yayınlanacak?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Yeni bölüm fragmanıyla heyecanlandıran Yalı Çapkını bugün var mı sorusu araştırılmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını bugün yok mu, neden yok? Yalı Çapkını bugün var mı? Yalı Çapkını yeni bölüm saat kaçta, ne zaman? İşte detaylar...

Yalı Çapkını bu akşam var mı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi son bölüm ile bölümüyle geceye damga vurmuştu. Yeni bölüm heyecanla beklenen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın yeni bölüm ne zaman başlayacak sorgulatılıyor. Peki, Yalı Çapkını bugün yok mu, neden yok? Yalı Çapkını yeni bölüm saat kaçta? Yalı Çapkını bugün var mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kaya'nın Seyran'a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit'i çok sinirlendirir ve Seyran'la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran'ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır. Sultan ise gördüklerinden sonra Dicle'yi odasına kilitler. Ferit'in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu Talih'in yanında alır. Seyran, üniversiteye gitme konusundaki kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya'nın ise kafasında yeni planlar vardır.

YALI ÇAPKINI BUGÜN YOK MU?

Star Tv yayın akışında Yalı Çapkını dizisi yer almıyor.