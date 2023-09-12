YALI ÇAPKINI yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman, hangi gün başlıyor?

Star TV'de ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinin 2. sezonunun başlama tarihi merakla bekleniyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un başrollerini üstlendiği yapım, ilk sezonuyla büyük ilgi görmüştü. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

Burcu Alptekin'in yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi, 9 Haziran'da ilk sezonun finalini yapmıştı. Şimdi ise Eylül ayı geldi ve dizi severler Yalı Çapkını'nın yeni sezonunu beklemeye başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN?

İlk bölümü 23 Eylül 2022'de yayımlanan ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Yalı Çapkını dizisinin çekimleri için hazırlıkların 15 Ağustos'ta başlayacağı Afra Saraçoğlu tarafından duyuruldu.

YALI ÇAPKINI 2. SEZON NE ZAMAN, HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Star TV'nin ilgiyle izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını, 9 Haziran Cuma günü birinci sezonunu tamamladı. Yeni sezonun başlama tarihi henüz resmi olarak açıklanmış değil, ancak dizi Eylül ayında ekranlara geri dönmesi bekleniyor. Yeni sezon fragmanı da şu ana kadar yayınlanmadı. Bununla birlikte, dizide önemli bir rolü olan ve "Seyran Korhan" karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, herhangi bir aksilik olmazsa çekimlerin 15 Ağustos haftasında başlayacağını açıkladı. Diziye olan ilgiyi canlı tutan bu gelişmeler, yeni sezonun merakla beklenmesine neden oluyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Yalı Çapkını dizisi, başarılı bir oyuncu kadrosuna sahiptir. Dizinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor yer almaktadır. Ayrıca diziye Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Selen Özbayrak ve Umut Gezer gibi deneyimli oyuncular da katkı sağlamaktadır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Yalı Çapkını, Ferit adında sorumsuz bir gencin hikayesini anlatmaktadır. Ferit'in ailesi, onun evlenmesi gerektiğine karar verir ve Gaziantep'ten uygun bir gelin bulmaya çalışır. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin kararı karşısında boyun eğer. Uygun gelin arayışı, ailenin en büyük gelini İfakat'e düşer. İfakat, Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun gördüğü Suna'yı Ferit için seçer. Ancak Suna ve kardeşi Seyran'ın yaşayacakları sürpriz, her şeyi değiştirir ve hikaye buradan ilginç bir şekilde gelişmeye başlar.