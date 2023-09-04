Star Tv'nin rekortmen dizisi Yalı Çapkını yeni sezonuyla ekranlara dönecek. İzlenme rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi haziran ayında sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Peki, Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak 2023?

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Ferit, Seyran'ın mektubunu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduklarını görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

YALI ÇAPKINI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

Yalı Çapkını'nın 2. sezon tanıtımında açıklanmadı. Ekranların sevilen dizisi 37. bölümüyle yakında her cuma izleyicisiyle bulaşacak.