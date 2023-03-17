Yalı Çapkını yeni oyuncu kim? Yalı Çapkını konuk oyuncu Zerrin kimdir? Yalı Çapkını konuk oyuncuları!

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma günü seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni konuk oyuncusunun kim olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni oyuncu kim? Yalı Çapkını konuk oyuncu Zerrin kimdir? İşte, Yalı Çapkını konuk oyuncuları!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar. Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır. Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.

YALI ÇAPKINI YENİ KONUK OYUNCU KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan karakter araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni karakteri Zerrin merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisinde Zerrin karakterini Toprak Sağlam canlandırmaktadır.