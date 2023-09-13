Popüler dizi Yalı Çapkını'na yeni bir oyuncu katıldı. Diziye dahil olan bu yeni oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Dizinin hayranları, yeni oyuncunun kimliğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni konuk oyuncu kimdir? Yalı Çapkını dizisine katılan oyuncu kim? İşte detaylar...

Sta Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni sezonu başladı. Yalı Çapkını yeni sezonunda ünlü isimler diziye dahil oldu. Dizinin hayranları, yeni oyuncunun kimliğini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Yalı Çapkını dizisine yeni oyuncu kim dahil oldu araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını yeni konuk oyuncu kimdir? Yalı Çapkını dizisine katılan oyuncu kim? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI YENİ KONUK OYUNCU KİMDİR?

Son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisinde rol alan güzel oyuncu Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu. Güneli'nin oynayacağı rol ise henüz bilinmiyor.

İDDİALI PROJELERDE YER ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon ilk bölümü cuma akşamı yayınlanacak. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadrosuna güç katacağı fenomen diziye bir de iddialı ve güzel oyuncu Cemre Gümeli dahil oldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Meryem'e hayat veren, geçen sezon da yine OGM Pictures'ın "Yüzyıllık Mucize" dizisinde Zerrin Tekindor'un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli'nin Yalı Çapkını dizisindeki rolü henüz bilinmiyor.