Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölümü hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 42.bölüm hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettiriyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını farklı konusuyla dikkat çekiyor. Yalı Çapkını 42.bölümü geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemişti. Sevilen dizi bu hafta yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 42.bölüm hangi gün yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Kaya'nın Seyran'a üniversite konusunda yardım etmesi Ferit'i çok sinirlendirir ve Seyran'la olan tartışması yalıya dönünce de bitmez. Kazım Ağa çocuk kararını desteklerken; evdekiler de Seyran'ın okumasını desteklemektedir. Gülgün de kendiyle ilgili yeni kararlar alır. Sultan ise gördüklerinden sonra Dicle'yi odasına kilitler. Ferit'in kolu ile başı tekrar derttedir ve soluğu Talih'in yanında alır. Seyran, üniversiteye gitme konusundaki kararını akşam yemeğinde açıklar. Kaya'nın ise kafasında yeni planlar vardır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını 42.bölümü 26 Ekim Perşembe günü saat 20.00'da ekranlara gelecektir.