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Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 34.bölüm hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 34.bölüm hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı?

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Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam ekranlara gelecek mi merak konusu oldu. Yalı Çapkını yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 34.bölüm hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

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Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Yalı Çapkını dizisi bu akşam yayınlanacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 34.bölüm hangi gün yayınlanacak? Yalı Çapkını bu akşam yayınlanacak mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisi her Cuma günü saat 20.00'da Star Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşmaktadır. Sevilen dizinin yeni bölümü 26 Mayıs Cuma günü ekranlara gelecektir.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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