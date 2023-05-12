Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Yalı Çapkını ne zaman, saat kaçta?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin saat kaçta, ne zaman yayınlanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Yalı Çapkını ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi adından söz ettirmeye devam ediyor. Severek takip edilen dizinin yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor merak konusu oldu. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını saat kaçta başladığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Yalı Çapkını ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ yer almaktadır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümleri her Cuma saat 20.00'da Star Tv ekranlarında canlı olarak yayınlanmaktadır.