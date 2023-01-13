Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı bugün yayınlanacak mı? Yalı Çapkını gelecek hafta ne olacak? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını Pelin'in arkadaşı Serter aslında kim? Yalı Çapkını Serter gerçekte kim, adı ne?

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yayınlanan son bölüm sonrasında 18.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Dizinin sevenleri tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı bugün yayınlanacak mı? Yalı Çapkını gelecek hafta ne olacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.