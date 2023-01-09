Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 17. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle!

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YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar. Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI 17. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALI ÇAPKINI DİZİSİ KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını Her Cuma 20.00'de Star'da seyircisi ile buluşuyor.

YALI ÇAPKINI DİZİSİ OYUNCULARI

Afra Saraçoğlu,

Mert Ramazan Demir,

Çetin Tekindor,

Şerif Sezer,

Gülçin Şantırcıoğlu,

Emre Altuğ

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