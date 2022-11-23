Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. Yalı Çapkını 6. bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10.bölüm fragmanı izle! İşte detaylar...

Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Yeni dizi Yalı Çapkını yeni bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 10.bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yalı Çapkını 10. Bölüm fragmanı 23 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluştu.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Seyran Ferit'ten Suna'yı kurtarması için yardım ister. Ferit ise Suna'yı kaçırma planı yapar. Kazım'dan habersiz yaptıkları planı hayata geçirirler. Kazım ise Suna'nın kaybolduğunu anlayınca hıncını Esme'den çıkarır. Suna'nın konağa nasıl gireceği ise başka bir çetrefilli konudur.