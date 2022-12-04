Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınladı mı? Yalı Çapkını 12. Bölüm fragmanı izle

Star TV'de yayınlanan, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesi oluşturan Yalı Çapkını dizinin son bölümü yine olay olmuştu. Dizinin takipçileri Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Yalı Çapkını dizisinin 12.Bölüm fragmanı yayınladı mı? Yalı çapkını 12.bölüm fragmanı izle .İşte merakla beklenen Yalı Çapkını 12.bölüm fragmanı...

Yalı Çapkını hangi gün, saat kaçta? Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalı Çapkını'nın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizin yeni bölüm fragmanını yayınladı mı? Yalı çapkını 12.bölüm fragmanı izleDetaylar haberimizde..

YALI ÇAPKINI DİZSİNİN KONUSU NEDİR?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Yusuf'un Ferit'in sorusuna verdiği cevap Seyran'ı çok sinirlendirir ve gözü ne Ferit'i ne de Yusuf'u görmek ister.Abidin ile gece dışarı çıkan Ferit'i ise tatsız bir sürpriz bekler. İstemeden bir gazeteci tarafından fotoğraflanan Ferit, Halis Ağa öğrenmeden bu beladan kurtulmak için Orhan'dan yardım ister. Ferit'e bu konuda yardımcı olabilecek kişi ise Seyran'dır.