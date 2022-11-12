Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Yeni dizi Yalı Çapkını yeni bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 9. bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı iZLE!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit gece Suna'nın kendisini öptüğünü Seyran'a söyleyince Seyran çok sinirlenir ve Ferit suçsuz olduğunu söylese de ona inanmaz ve onu suçlar. Seyran; annesinin hasta olduğunu öğrenince soluğu onun yanında alır ve gece annesinin yanında kalır. Ferit ise durumdan istifade Pelin ile dışarı çıkar. Seyran, Suna'ya Ferit'i öpmesiyle ilgili hesap sorarken olan biteni duyan Kazım deliye döner ve Suna için yeni planını uygulamaya koyar.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın 9.bölüm fragmanı yayınlanmıştır.