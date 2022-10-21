Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizi oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkatleri çekti. Yalı Çapkını 6. bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. YYalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 6. bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı iZLE!

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Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı merak edildi. Yeni dizi Yalı Çapkını yeni bölümüyle geçtiğimiz akşam ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 6. bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını gelecek hafta fragmanı iZLE!

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlara geliyor.

YALI ÇAPKINI 6.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Yusuf'un Seyran'ın eski sevgilisi olduğunu öğrenen Ferit, bu duruma bozulur. Yusuf'un ise Seyran'la konuşma ısrarı sürer. Seyran durumu açıklamak için Suna ile konuşması gerektiğini söyleyince Ferit kardeşlerin yalnız kalmasını sağlar. Gülgün'ün davetiyle Kazım ile beraber tüm aile Korhanları ziyarete gelir.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Star Tv'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'nın 6.bölüm fragmanı yayınlandı.