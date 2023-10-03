Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı! Yalı Çapkını 40.bölüm 2. fragman izle!

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi son bölümüyle sosyal medyaya damga vurdu. İzleyiciler tarafından dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. İşte, Yalı Çapkını 40.bölüm 2.fragman!

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit, yalıda olanlardan sonra Seyran'la Kazımlara gider ve orada kalmaya karar verir. Kazımlarda olmanın keyfini çıkaran Ferit, Seyran'a istediklerini yaptırmanın da yolunu bulmuştur. Seyran ise Ferit'in Kazım'a uymasından endişelenir. Nükhet, yaşananlardan sonra Kaya'yla konuşur ve onu da alıp Kazımlara gider. Ferit'in Talih'le ilk seansı beklenmedik bir gelişmeye sahne olur. Ferit, bundan sonra kuracağı hayatı düşünerek Halis ile konuşmaya yalıya gider. Halis'in net tavrı karşısında Ferit de tüm yalıyı şaşırtan başka bir hamlede bulunur.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını dizisinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı. Dizinin 40.bölüm 2. fragmanı Star Tv'nin resmi YouTube hesabında paylaşıldı.