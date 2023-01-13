Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümü sonrasında gelecek hafta fragmanı merak konusu oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanını araştıran kullanıcılar "Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yok mu?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yok mu? Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını Pelin'in arkadaşı Serter aslında kim? Yalı Çapkını Serter gerçekte kim, adı ne?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yok mu? Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Heyecanla beklenen bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yok mu? Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kendi koleksiyonu için yeni bir yüz arayan Efe Han; Seyran'la konuşmak ister. Bu işe aracı olan Defne ise başta Ferit olmak üzere Orhan ve İfakat'in sinirini bozar. Seyran'ın kafası karışıktır ve Kazım'a danışmaya gider. Ferit; Serter'in Pelin'in hayatından çıkması için bir hamle yapar ama bu hamlenin sürpriz sonuçları olacaktır.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI NEDEN YAYINLANMADI?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yalı Çapkını dizisi yeni bölüm fragmanı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yalı Çapkını 18.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.