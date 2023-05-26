Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı İZLE! Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni fragman var mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını yeni bölümü merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni fragman var mı? İşte detaylar...

YALI ÇAPKINI 35.BÖLÜM FRAGMANI! Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını 35.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni fragman var mı? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.

YALI ÇAPKINI 35.BÖLÜM FRAGMANI!

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin 35.bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.