STAR TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını Cuma günü 42. Bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Yalı Çapkını yeni bölüm (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Yalı Çapkını Her Cuma STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını 42. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Yalı Çapkınıyeni bölüm (42. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yalı Çapkınıyeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM (42. BÖLÜM) NE ZAMAN, FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Yalı Çapkını her Cuma STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Yalı Çapkını bu akşam (18 Ekim) saat 20.00'de STAR TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Yalı Çapkınıkanalını ziyaret edebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM VAR MI?

STAR TV'nin sevilen dizisi "Yalı Çapkını" her Cuma akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Yalı Çapkını " bu akşam, 18 Ekim'de saat 20.00'de STAR TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULAR: Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Cemre Gümeli, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

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