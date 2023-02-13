Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi yayınlanacak mı ve Yalı Çapkını yeni bölümü gün gün yayınladığı merak ediliyor. Depremden dolayı TV yayın akışı değişikliğe uğradı. Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. Peki, Yalı Çapkını yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor?

Yalı Çapkını yayınlanacak mı ve Yalı Çapkını yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor merak ediliyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu sorularına yanıt aranıyor. Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu soruları gündeme geliyor. Yalı Çapkını yayınlanacak mı? Yalı Çapkını yeni bölümü hangi gün yayınlanıyor? Detaylar haberimizdedir…

YALI ÇAPKINI YAYINLANACAK MI?

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Depremde çok sayıda bina yerle bir olurken, binlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bununla birlikte birçok televizyon kanalı yayın akışını değiştirdi. Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü ne zaman yayınlanacağı henüz bilinmiyor.

YALI ÇAPKINI YENI BÖLÜMÜ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Yalı Çapkını Her Cuma 20.00'de Star Tv de seyircisi ile buluşuyor.