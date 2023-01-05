Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu hafta yeni bölümüyle yayınlanacak mı merak edildi. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Yalı Çapkını yarın yeni bölümü var mı? Yalı Çapkını 16. bölüm yarın mı diğer hafta mı yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu? Yalı Çapkını 6 Ocak günü yayınlanacak mı? Yalı Çapkını'nın yeni bölümleri hangi gün? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını yarın yeni bölümü var mı? Yalı Çapkını 16. bölüm yarın mı diğer hafta mı yayınlanacak? Yalı Çapkını bu hafta var mı, yok mu?

YALI ÇAPKINI YARIN YENİ BÖLÜM OLACAK MI?

Yalı Çapkını'nın yeni bölümü 6 Ocak 2023 yani yarın ekranlara gelecek. Dizi bu hafta ara vermeyecek ve yeni bölümü ekranlara gelecektir.

Yalı Çapkını Twitter'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yalı Çapkını yeni bölümüne son 1 gün! ?

#YalıÇapkını yarın akşam 20.00'de @startv 'de.?

#YalıÇapkını bir @OGMPictures yapımıdır.?"

Buna göre dizi yeni bölümüyle yarın 6 Ocak Cuma 2023 tarihinde ekranlara gelecek.

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ferit, Seyran'ın gidişini hazmedemez ve karısını almak için Kazımlara gider. Kazım, Halis Ağa'nın söylediklerinden sonra Seyran'ı da alıp tüm ailesiyle Antep'e dönmekte kararlıdır ancak Ferit Seyran'ın gidişine izin vermez. Seyran'ı yanına alan Ferit'in aklında tüm aileyi birleştirecek bir yılbaşı planı vardır.

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.