Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını geçtiğimiz Cuma yayınlanmamıştı. Bunun akabinde bugün Yalı Çapkını izleyicilerine müjdeli haber geldi. Dizinin yarın akşam yayınlanması bekleniyor. Peki, Yalı Çapkını yarın var mı, yeni bölümü yarın mı? Yalı Çapkını bu hafta Salı günü mü yayınlanacak? 16 Mayıs Yalı Çapkını var mı? İşte detaylar...

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Beril Pozam, Emre Altuğ ve Çetin Tekindor gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin 12 Mayıs Cuma akşamki bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı iptal edilmişti. Yeni bölüme dakikalar kala iptal edilen dizinin hayranlarına güzel haber geldi. Yalı Çapkını yarın var mı, yeni bölümü yarın mı? Yalı Çapkını bu hafta Salı günü mü yayınlanacak? 16 Mayıs Yalı Çapkını var mı?

YARIN YALI ÇAPKINI VAR MI, YOK MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisinin hayranlarına güzel haber geldi. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında Yalı Çapkını'nın yarın akşam yeni bölümüyle ekrana geleceğinin müjdesi verildi.

Dizinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda Yalı Çapkını'nın yeni bölümünün yarın yayınlanabileceği söylendi. Hesaptan yapılan ankette "Yarın yeni bölüm yayınlansın diyenler?" ifadelerine yer verildi. Anket kısa sürede yüzde 73 oranla olumlu yanıt alırken Twitter'da trend listesine girdi.

YALI ÇAPKINI BU HAFTA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN?

Yalı Çapkını yeni bölümünün yarın yani 16 Mayıs 2023 Salı günü yayınlanacağı tahmin ediliyor.