"Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda, nasıl gidilir?" Merak ediliyor. "Yalı Çapkını" dizisi, gerçek bir hikayeden uyarlanmış olup, izleyiciler tarafından hızla benimsenmiş ve büyük ilgi görmüştür. Peki ama Yalı Çapkını yalısı nerede? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI YALISI NEREDE? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda, nasıl gidilir?

Dizinin kadrosunda, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Beril Pozam, Ersin Arıcı, Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Doğukan Polat, Öznur Serçeler, Yiğit Tuncay, Diren Polatoğulları ve Sezin Bozacı gibi birbirinden yetenekli isimler bulunmaktadır. Dizi, Korhan Ailesi'nin büyük babası Halis Ağa'nın torunu Ferit'in evlenmesini istemesi ile başlayan olayları ele almaktadır. Peki ama Yalı Çapkını yalısı nerede? Yalı Çapkını dizisi nerede çekiliyor, hangi yalıda, nasıl gidilir? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, HANGİ YALIDA, NASIL GİDİLİR?

Dizinin çekimlerinin başlangıçta Gaziantep ilinde gerçekleştiği, daha sonra ise İstanbul'da devam ettiği bilinmektedir. Fakat dizinin asıl göz alıcı ve merak uyandıran unsuru, Beylerbeyi'nde yer alan Sakıp Sabancı Yalısı'dır. Bu muhteşem yalı, dizi sahnelerine ihtişamı ile hayranlık uyandırmaktadır. Beylerbeyi'nde bulunan Sakıp Sabancı Yalısı, dizinin büyük bölümünün çekildiği önemli bir mekandır.

YALI ÇAPKINI YALISI NEREDE?

Dizide yer alan yalının restore edilip orijinal yapısına sadık kalınarak kullanılması, yapının tarihi ve görsel önemini vurgulamaktadır. Beylerbeyi'nde yer alan bu yalı, özellikle bahçesindeki peyzaj düzenlemesi ile dikkat çekmektedir. Yapının giriş katı, oturma alanları ve yemek odası gibi farklı bölümlerden oluşmaktadır. Aynı zamanda üst katta yatak odaları, giyinme odaları, kahvaltı salonları ve banyolar bulunmaktadır. Dizinin çekildiği yalı, aynı zamanda çatı katı ile de öne çıkmaktadır.

"Yalı Çapkını," oyuncuları ve etkileyici hikayesi ile izleyicileri büyülemeye devam ediyor. Dizi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin evlilik hazırlıkları ve aile içi ilişkilerini ele almaktadır. Ayrıca, yalının muhteşem manzarası da diziye ayrı bir güzellik katmaktadır. Beylerbeyi'nde bulunan bu yalı, Sabancı Ailesine ait olup, kira bedelinin Engelli Çocuklar Derneği'ne bağışlandığı bilinmektedir. Tüm bu özellikler, "Yalı Çapkını" dizisini izlemek isteyenler için ilginç bir konu haline getiriyor. Dizi, izleyicileri tarihi bir yapıyla ve etkileyici hikayesi ile büyülemeye devam ediyor.

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