Yalı Çapkını Vahit kimdir, kim canlandırıyor? Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? Yalı Çapkını Vahit'i kim oynuyor?
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Yalı Çapkını dizisinin yeni oyuncusu Vahit kimdir, Vahit karakterini kim canlandırıyor merak edildi. Peki, Yalı Çapkını Vahit kimdir, kim canlandırıyor? Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? İşte detaylar...
Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Yalı Çapkını Vahit kimdir, kim canlandırıyor? Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? Yalı Çapkını Vahit'i kim oynuyor?
YALI ÇAPKINI VAHİT KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?
Yalı Çapkını dizisinde Vahit karakterini "Mehmet Esen" canlandırmaktadır. Vahit karakteri diziye bugünkü yeni bölümde dahil olacak.
MEHMET ESEN KİMDİR?
Mehmet Esen (d. 13 Ekim 1958, İstanbul); Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmendir.
Sanata yatkınlığı, altı yaşında sahnede izlediği Münir Özkul'dan etkilenerek Cihangir İlkokulunda sahneye koyup sergilediği tek kişilik oyunuyla ortaya çıkan Esen, Ankara Atatürk Lisesinde okurken tiyatroya ilgisini sürdürdü. Öğrencilik yıllarında Ankara Deneme Sahnesinde eğitim alıp aynı yerde kadroya girerek kurs arkadaşı Altan Erkekli ile ilk oyunu Bozkır Dirliği'nde rol aldı. O yıllarda amacı AST bünyesine katılmak olsa da Küçük Sahne'de yollarının kesiştiği ve sonradan "Dünyanın en önemli oyuncularından, usta, insan" şeklinde tanımladığı Erkan Yücel aracılığı ile Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosuna (DAST) girdi. DAST sürecinde, işkence, gözaltı ve kötü davranışlara maruz kaldı. Bir süre sonra inşaatlarda çalışarak kazandıkları parayla Ankara Halk Tiyatrosunun oluşumunu gerçekleştirmişlerse de Haldun Taner'in yönlendirmesiyle İstanbul'a geçti.
Meddahlığa ilk kez, Haldun Taner'in yönlendirmesiyle Münir Özkul'un çırağı olarak başladı. Münir Özkul'un yönetmenliğinde Erol Toy'un yazdığı "Düş ve Gerçek", Ahmet Önel'in yazdığı "Kaşif-i Eyvah Nadir Efendi" adlı meddah oyunlarını oynadı. 12 Eylül'de tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldı. Önemli sağlık sorunları yaşayıp kalp ameliyatı geçiren sanatçı, "Ustamdır" dediği Genco Erkal'la tanışmasıyla Dostlar Tiyatrosunda oynamaya başladı. Ustası Erkan Yücel'in ölümünden aşırı derecede etkilenerek sanat yaşamına 4 yıl ara verdi ve Erkan Yücel'in anısına "Düş ve Gerçek"i tekrar oynayarak sanat yaşamına geri döndü. Dönemin İzmir valisi Nevzat Ayaz'ın desteğiyle pasaport yasağını delerek Berlin Kültür Senatosu'nun davetlisi olarak Almanya'ya gitti ve Tiyatrom oluşumuna katıldı. Sanatçı Kerim Afşar'ın, Suçlular ve Suçsuzlar oyununda kendisine başrol vermesiyle büyük başarı elde etti. Berlin'de Alman ve Türk tiyatrolarında yönetmen ve oyuncu olarak birçok projede yer aldı. 1994 yılında Leman Kültür'de Tuncel Kurtiz'in el vermesiyle doğaçlama olarak yaptığı meddah gösterisiyle yeni bir akım başlattı. Bu dönem Cem Yılmaz ve Ata Demirer'e de bu şekilde yol açtı.
1997'de tekrar Almanya'ya giderek Theater Forum'da (Berlin) tiyatro çalışmaları yaptı. 2000 yılında Türkiye'ye döndü. Almanya izlenimlerini anlatan "Aşk Hayattan Büyük" adlı bir roman yazdı. 2011 yılında DOT Tiyatrosunda "Festen" adlı oyunda oynadı.
2021 yılında yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini yaptığı Yapayalnız adlı filmde ayrıca oynadı. Son olarak, Ekin Onat yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Kayıp adlı kısa filmindeki performansıyla Montreal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.
Filmografisi
Sinema
- 1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi - Kasaba sakini
- 1982 - Mine
- 1982 - Göl - Yaşar
- 1983 - Ve Recep ve Zehra ve Ayşe - Zehra'nın kardeşi
- 1983 - Şalvar Davası
- 1984 - Fidan - Engin'in arkadaşı
- 1986 - Prenses - Turhan
- 1986 - Yolcu - Ercan
- 1986 - Sevgilim Sevgilim
- 1987 - Gece Yolculuğu - Meczup
- 1987 - Katırcılar - Asker
- 1994 - Yolcu
- 1999 - Kara Kentin Çocukları - Şeref
- 2004 - Damatlık Şapka (Kısa film)
- 2004 - Eğreti Gelin - İbiş
- 2005 - Yolda - Savcı
- 2006 - Mavi Kuş - Otobüs şoförü
- 2007 - İpekli Mendil - Bekçi (Kısa film)
- 2008 - Gölge
- 2009 - Kanımdaki Barut - Selahattin
- 2010 - Hayde Bre - Ev sahibi
- 2010 - Nene Hatun - Akif Paşa
- 2010 - River Styx - Komutan (Kısa film)
- 2012 - Beni de Götür - Dursun
- 2013 - Gitme Baba - Gürhan
- 2014 - Ocak Ayının İki Yüzü - Türk sivil polis
- 2017 - Ayla - Albay Celal
- 2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı - Avukat
- 2017 - Ketenpere - Vefa Abi
- 2017 - Martıların Efendisi - Metin
- 2018 - Dört Köşeli Üçgen - Simitçi
- 2018 - Göktaşı - İmam Celal
- 2019 - Çiçero - Yugoslav uşak
- 2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Doktor Yıldırım Erler
- 2020 - Naftalin - Turan (Kısa film)
- 2021 - Yapayalnız (Yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu olarak)
- 2021 - Kafes - Turgut
- 2022 - Düş Peşine
- 2022 - Garip Bülbül Neşet Ertaş - Naci
- 2022 - Kayıp (Kısa film)
Televizyon
- 1987 - Yalnız Efe - Çoban Mehmet
- 1996-1998 - Şaşıfelek Çıkmazı - Mehmet
- 2005 - Eylül - Nasuhi
- 2007 - Fikrimin İnce Gülü - Gökhan
- 2009 - Hesaplaşma - Gölge
- 2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Hakan Gedik/Tayyar
- 2011 - Ay Tutulması - Rıza
- 2011 - Arka Sokaklar - Hüseyin (6. sezon)
- 2012 - Yalan Dünya (2. sezon)
- 2012 - Uçurum - Ömer Bey
- 2013 - 20 Dakika - Albay Fehmi
- 2013-2014 - Eski Hikâye
- 2014 - Yasak - Dr. Kirkor
- 2015 - Günebakan
- 2016 - Kış Güneşi - İsmail
- 2017 - Bir Deli Sevda - Osman
- 2020 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Samuel (Konuk oyuncu)
- 2021 - Son Yaz - Boran Yaman (Konuk oyuncu)
- 2021 - Menajerimi Ara - Kendisi (Konuk oyuncu)
- 2023 - Yalı Çapkını - Vahit
Ödülleri
- 1984 - Ankara Sanat Kurumu Ödülü
- 1984 - Avni Dilligil Ödülü
- 1995 - ODTÜ Yılın Oyuncusu Ödülü
- 2013 - Zihni Göktay Tiyatro Ödülü
- 2014 - 4. Erkan Yücel Tiyatro Ödülü
- 2022 - 17. Montreal Bağımsız Film Festivali - En İyi Erkek Oyuncu - Kayıp