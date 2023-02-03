Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Yalı Çapkını Vahit kimdir, kim canlandırıyor? Mehmet Esen kimdir, kaç yaşında, nereli, rol aldığı diziler neler? Yalı Çapkını Vahit'i kim oynuyor?

YALI ÇAPKINI VAHİT KİMDİR, KİM CANLANDIRIYOR?

Yalı Çapkını dizisinde Vahit karakterini "Mehmet Esen" canlandırmaktadır. Vahit karakteri diziye bugünkü yeni bölümde dahil olacak.

MEHMET ESEN KİMDİR?

Mehmet Esen (d. 13 Ekim 1958, İstanbul); Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu ve yönetmendir.

Sanata yatkınlığı, altı yaşında sahnede izlediği Münir Özkul'dan etkilenerek Cihangir İlkokulunda sahneye koyup sergilediği tek kişilik oyunuyla ortaya çıkan Esen, Ankara Atatürk Lisesinde okurken tiyatroya ilgisini sürdürdü. Öğrencilik yıllarında Ankara Deneme Sahnesinde eğitim alıp aynı yerde kadroya girerek kurs arkadaşı Altan Erkekli ile ilk oyunu Bozkır Dirliği'nde rol aldı. O yıllarda amacı AST bünyesine katılmak olsa da Küçük Sahne'de yollarının kesiştiği ve sonradan "Dünyanın en önemli oyuncularından, usta, insan" şeklinde tanımladığı Erkan Yücel aracılığı ile Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosuna (DAST) girdi. DAST sürecinde, işkence, gözaltı ve kötü davranışlara maruz kaldı. Bir süre sonra inşaatlarda çalışarak kazandıkları parayla Ankara Halk Tiyatrosunun oluşumunu gerçekleştirmişlerse de Haldun Taner'in yönlendirmesiyle İstanbul'a geçti.

Meddahlığa ilk kez, Haldun Taner'in yönlendirmesiyle Münir Özkul'un çırağı olarak başladı. Münir Özkul'un yönetmenliğinde Erol Toy'un yazdığı "Düş ve Gerçek", Ahmet Önel'in yazdığı "Kaşif-i Eyvah Nadir Efendi" adlı meddah oyunlarını oynadı. 12 Eylül'de tutuklanarak bir süre cezaevinde kaldı. Önemli sağlık sorunları yaşayıp kalp ameliyatı geçiren sanatçı, "Ustamdır" dediği Genco Erkal'la tanışmasıyla Dostlar Tiyatrosunda oynamaya başladı. Ustası Erkan Yücel'in ölümünden aşırı derecede etkilenerek sanat yaşamına 4 yıl ara verdi ve Erkan Yücel'in anısına "Düş ve Gerçek"i tekrar oynayarak sanat yaşamına geri döndü. Dönemin İzmir valisi Nevzat Ayaz'ın desteğiyle pasaport yasağını delerek Berlin Kültür Senatosu'nun davetlisi olarak Almanya'ya gitti ve Tiyatrom oluşumuna katıldı. Sanatçı Kerim Afşar'ın, Suçlular ve Suçsuzlar oyununda kendisine başrol vermesiyle büyük başarı elde etti. Berlin'de Alman ve Türk tiyatrolarında yönetmen ve oyuncu olarak birçok projede yer aldı. 1994 yılında Leman Kültür'de Tuncel Kurtiz'in el vermesiyle doğaçlama olarak yaptığı meddah gösterisiyle yeni bir akım başlattı. Bu dönem Cem Yılmaz ve Ata Demirer'e de bu şekilde yol açtı.

1997'de tekrar Almanya'ya giderek Theater Forum'da (Berlin) tiyatro çalışmaları yaptı. 2000 yılında Türkiye'ye döndü. Almanya izlenimlerini anlatan "Aşk Hayattan Büyük" adlı bir roman yazdı. 2011 yılında DOT Tiyatrosunda "Festen" adlı oyunda oynadı.

2021 yılında yapımcılığını, yönetmenliğini, senaristliğini yaptığı Yapayalnız adlı filmde ayrıca oynadı. Son olarak, Ekin Onat yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Kayıp adlı kısa filmindeki performansıyla Montreal Film Festivali'nde "en iyi erkek oyuncu" ödülünü aldı.

Filmografisi

Sinema

1981 - Kırık Bir Aşk Hikayesi - Kasaba sakini

1982 - Mine

1982 - Göl - Yaşar

1983 - Ve Recep ve Zehra ve Ayşe - Zehra'nın kardeşi

1983 - Şalvar Davası

1984 - Fidan - Engin'in arkadaşı

1986 - Prenses - Turhan

1986 - Yolcu - Ercan

1986 - Sevgilim Sevgilim

1987 - Gece Yolculuğu - Meczup

1987 - Katırcılar - Asker

1994 - Yolcu

1999 - Kara Kentin Çocukları - Şeref

2004 - Damatlık Şapka (Kısa film)

2004 - Eğreti Gelin - İbiş

2005 - Yolda - Savcı

2006 - Mavi Kuş - Otobüs şoförü

2007 - İpekli Mendil - Bekçi (Kısa film)

2008 - Gölge

2009 - Kanımdaki Barut - Selahattin

2010 - Hayde Bre - Ev sahibi

2010 - Nene Hatun - Akif Paşa

2010 - River Styx - Komutan (Kısa film)

2012 - Beni de Götür - Dursun

2013 - Gitme Baba - Gürhan

2014 - Ocak Ayının İki Yüzü - Türk sivil polis

2017 - Ayla - Albay Celal

2017 - Yeni Başlayanlar İçin Hayatta Kalma Sanatı - Avukat

2017 - Ketenpere - Vefa Abi

2017 - Martıların Efendisi - Metin

2018 - Dört Köşeli Üçgen - Simitçi

2018 - Göktaşı - İmam Celal

2019 - Çiçero - Yugoslav uşak

2019 - Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - Doktor Yıldırım Erler

2020 - Naftalin - Turan (Kısa film)

2021 - Yapayalnız (Yapımcı, yönetmen, senarist, oyuncu olarak)

2021 - Kafes - Turgut

2022 - Düş Peşine

2022 - Garip Bülbül Neşet Ertaş - Naci

2022 - Kayıp (Kısa film)

Televizyon

1987 - Yalnız Efe - Çoban Mehmet

1996-1998 - Şaşıfelek Çıkmazı - Mehmet

2005 - Eylül - Nasuhi

2007 - Fikrimin İnce Gülü - Gökhan

2009 - Hesaplaşma - Gölge

2010 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi - Hakan Gedik/Tayyar

2011 - Ay Tutulması - Rıza

2011 - Arka Sokaklar - Hüseyin (6. sezon)

2012 - Yalan Dünya (2. sezon)

2012 - Uçurum - Ömer Bey

2013 - 20 Dakika - Albay Fehmi

2013-2014 - Eski Hikâye

2014 - Yasak - Dr. Kirkor

2015 - Günebakan

2016 - Kış Güneşi - İsmail

2017 - Bir Deli Sevda - Osman

2020 - Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Samuel (Konuk oyuncu)

2021 - Son Yaz - Boran Yaman (Konuk oyuncu)

2021 - Menajerimi Ara - Kendisi (Konuk oyuncu)

2023 - Yalı Çapkını - Vahit

Ödülleri