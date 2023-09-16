Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Yalı Çapkını tekrarı saat kaçta, nerede yayınlanıyor?
Ekranların beğenilmekte olan dizisi Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Yalı Çapkını tekrarı saat kaçta, nerede yayınlanıyor?
Uzun bir aranın ardından izleyicileri ile buluşmakta olan dizinin son durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu kapsamda Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Sorusu en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Yalı Çapkını tekrarı saat kaçta, nerede şeklinde araştırmalar sürüyor. Peki, Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Yalı Çapkını tekrarı saat kaçta, nerede yayınlanıyor?
YALI ÇAPKINI TEKRARI NE ZAMAN?
Yalı Çapkını tekrarı özellikle Star Tv ekranlarında sabah saatlerinde izleyiciler ile buluşuyor. Star Tv resmi internet sitesi üzerinde yer almakta olan yayın akışı bilgisine göre 17 Eylül Pazar günü Yalı Çapkını tekrarı gündüz kuşağında tekrar bölümü ile izleyicisiyle buluşabilir.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Kiralık Aşk
10:45 En Güzel Bölüm
11:00 Lezzet Rotası
12:00 Çöp Adam
14:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrar
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)
22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik