Ekranların beğenilmekte olan dizisi Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Peki, Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Yalı Çapkını tekrarı saat kaçta, nerede yayınlanıyor?

Uzun bir aranın ardından izleyicileri ile buluşmakta olan dizinin son durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Bu kapsamda Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Sorusu en fazla merak edilenler arasında yer alıyor. Yalı Çapkını tekrarı saat kaçta, nerede şeklinde araştırmalar sürüyor. Peki, Yalı Çapkını tekrarı ne zaman? Yalı Çapkını tekrarı saat kaçta, nerede yayınlanıyor?

YALI ÇAPKINI TEKRARI NE ZAMAN?

Yalı Çapkını tekrarı özellikle Star Tv ekranlarında sabah saatlerinde izleyiciler ile buluşuyor. Star Tv resmi internet sitesi üzerinde yer almakta olan yayın akışı bilgisine göre 17 Eylül Pazar günü Yalı Çapkını tekrarı gündüz kuşağında tekrar bölümü ile izleyicisiyle buluşabilir.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Kiralık Aşk

10:45 En Güzel Bölüm

11:00 Lezzet Rotası

12:00 Çöp Adam

14:00 Ömer

16:00 Yerli Dizi Tekrar

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Kod Adı: Angel (Yabancı Sinema)

22:30 Ercan Saatçi İle Çok Akustik