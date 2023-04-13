Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan oyuncu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını yeni oyuncu kim? Yalı Çapkını konuk oyuncu gerçek adı ne? İşte detaylar...

Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma günü seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisinin yeni konuk oyuncusunun kim olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yalı Çapkını Tarık kimdir? Yalı Çapkını yeni oyuncu kim? Yalı Çapkını konuk oyuncu gerçek adı ne? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit'in elini havada yakalayan Seyran için ipler kopma noktasına gelir ve soluğu Kazım'ın evinde alır. Halis Ağa, Seyran'ın evi terk ettiğini öğrenince çok sinirlenir. İfakat ise bu gelişmeden memnundur. Ferit, Suna'yla ilgili durumu öğrenince tepkisi Abidin'den hesap sormak olur ve ikisi arasında bir arbede yaşanır. İfakat'ın planı tıkır tıkır işlerken; Seyran'ın da yalıya dönmeme ısrarı devam eder. Saffet Suna'yla evlenmek istediğini dedesine söyler. Pelin, Ferit'i kazanabilmek için bir adım daha atar. Kazım Ağa'nın Zerrin'le yaptığı görüşme ise her şeyin akışını değiştirir.

YALI ÇAPKINI TARIK KİMDİR?

Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan Tarık karakterini Baran Bölükbaşı canlandırmaktadır. Tarık, dizide Saffet Ağa'nın küçük torunudur.