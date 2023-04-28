Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan Tarık karakteri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yalı Çapkını Tarık merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Tarık kimdir? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yalı Çapkını Tarık karakterini kim canlandırıyor? İşte detaylar...

Star Tv kanalında yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan Tarık karakteri merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Tarık karakteri araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını Tarık kimdir? Baran Bölükbaşı kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Yalı Çapkını Tarık karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir. Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır. Öte yandan Zerrin Kazım'la görüşmeye ve planını uygulamaya devam eder. Yeni hamlesi ise geçmişte Korhanlarla hesaplaşması tamamlanmamış birini yanına almak olur. Saffet, Suna'yla evleneceği için çok mutludur ve Suna'yla yakınlaşmak için hiçbir fırsatı kaçırmaz. Suna ise çok çaresiz kalır. Seyran ve Ferit için zor bir karar anı gelir.

YALI ÇAPKINI TARIK KİMDİR?

Yalı Çapkını Tarık, Saffet Ağa'nın büyük torunudur. Tarık, Seyran'la evlenmek istediğini dedesini söylemiş ve Seyran ve Ferit'in boşanmasını beklemektedir. Yalı Çapkını dizisine yeni dahil olan Tarık karakterini Baran Bölükbaşı canlandırmaktadır.