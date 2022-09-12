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Yalı Çapkını - Tanıtım

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Yapım: OGM PicturesYönetmen: Burcu AlptekinSenaryo: Mehmet Barış GüngerOyuncular: Afra SaraçoğluMert Ramazan DemirÇetin TekindorŞerif SezerGülçin ŞantırcıoğluEmre AltuğGözde KansuErsin ArıcıBeril PozamDoğukan Polatİrem AltuğÖznur SerçelerHülya DuyarDiren PolatoğullarıSezin BozacıYiğit...

Yapım: OGM Pictures

Yönetmen : Burcu Alptekin

Senaryo: Mehmet Barış Günger

Oyuncular:

Afra Saraçoğlu

Mert Ramazan Demir

Çetin Tekindor

Şerif Sezer

Gülçin Şantırcıoğlu

Emre Altuğ

Gözde Kansu

Ersin Arıcı

Beril Pozam

Doğukan Polat

İrem Altuğ

Öznur Serçeler

Hülya Duyar

Diren Polatoğulları

Sezin Bozacı

Yiğit Tuncay

Buçe Buse Kahraman

Cansu Fırıncı

Selen Özbayrak

Umut Gezer

#YalıÇapkını

Kaynak: DailyMotion.com / TV

Afra Saraçoğlu Burcu Alptekin Mehmet Barış Yönetmen TV Haberler

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