Yalı Çapkını - Tanıtım
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Yapım: OGM PicturesYönetmen: Burcu AlptekinSenaryo: Mehmet Barış GüngerOyuncular: Afra SaraçoğluMert Ramazan DemirÇetin TekindorŞerif SezerGülçin ŞantırcıoğluEmre AltuğGözde KansuErsin ArıcıBeril PozamDoğukan Polatİrem AltuğÖznur SerçelerHülya DuyarDiren PolatoğullarıSezin BozacıYiğit...
Yapım: OGM Pictures
Yönetmen : Burcu Alptekin
Senaryo: Mehmet Barış Günger
Oyuncular:
Afra Saraçoğlu
Mert Ramazan Demir
Çetin Tekindor
Şerif Sezer
Gülçin Şantırcıoğlu
Emre Altuğ
Gözde Kansu
Ersin Arıcı
Beril Pozam
Doğukan Polat
İrem Altuğ
Öznur Serçeler
Hülya Duyar
Diren Polatoğulları
Sezin Bozacı
Yiğit Tuncay
Buçe Buse Kahraman
Cansu Fırıncı
Selen Özbayrak
Umut Gezer
#YalıÇapkını
Kaynak: DailyMotion.com / TV