Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Suna geliyor. Peki, Yalı Çapkını Suna kimdir? Yalı Çapkını Suna gerçekte kim, ismi nedir? Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Suna karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Suna kimdir? Yalı Çapkını Suna'yı kim canlandırıyor, gerçekte kim, ismi nedir? Beril Pozam kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI SUNA KİMDİR?

Kazım ve Esme'nin büyük kızı. Antep'in parmakla gösterilen genç kızlarındandır. Hem çevreye göre daha eğitimli, hem de güzeldir. Hayali, mutlu bir yuva kurup yaşadığı konaktan kurtulabilmektir. Kardeşini ve annesini çok sever. İkisi için de her şeyi göze alabilecek yapıdadır.

SUNA KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Suna Şanlı karakterini "Beril Pozam" canlandırmaktadır.

BERİL POZAM KİMDİR?

Beril Pozam, tiyatro sanatçısıdır. Sahne teknisyeni, çevirmen ve oyuncu olan Beril Pozam Tiyatro ve dizi film oyuncusu. 1995, İstanbul doğumlu. 2017 yılından beri tiyatro çalışmaları yanı sıra dizilerde de oynamaktadır. 2019'da rol aldığı Afili Aşk dizisinin Nazmiye Yenge'si Beril Pozam, bu rolü ile tanınmıştır. 2020 yılında Akrep, 2021'de Ada Masalı, 2022'de Baba dizisi kadrosunda yer aldı. Talento Ajansın oyuncusu olan Beril Pozam, yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Beril Pozam şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterini canlandırmaktadır.

Rol Aldığı Film ve Diziler: