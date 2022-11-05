Ekranların reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Sultan geliyor. Peki, Yalı Çapkını Sultan kimdir? Yalı Çapkını Sultan gerçekte kim, ismi nedir? İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli? Yalı Çapkını Sultan karakterini kim canlandırıyor? Gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 23 Eylül 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği, senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dram ve romantik türdeki Türk televizyon dizisidir. Yalı Çapkını Sultan kimdir, kim canlandırıyor? Yalı Çapkını Sultan gerçekte kimdir, ismi nedir? İrem Altuğ kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI SULTAN KİMDİR?

Yalının hizmetlilerindendir. İbrahim'in eşi, Dicle ve Fırat'ın annesi. Alımlı ve şuh bir kadındır. Ortaokul mezunudur. İyi, sevgi dolu bir annedir. Çocuklarının veya ailesinin risk altında olduğunu hissederse yapabileceklerinin sınırı yoktur. İnsanları manipüle etme konusunda çok beceriklidir.

YALI ÇAPKINI SULTAN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRMAKTADIR?

Yalı Çapkını dizisinde Sultan karakterini "İrem Altuğ" canlandırmaktadır.

İREM ALTUĞ KİMDİR?

İrem Altuğ (d. 15 Eylül 1980, İstanbul), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

İrem Altuğ ilkokuldayken, bir derginin çocuk güzellik yarışmasında 7-12 yaş grubu içinde birinci seçildi. Sonra bir ajans ismini kaydetti ve çocukluk dönemi boyunca 40'a yakın reklam filminde oynadı. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bırakıp yurt dışında oyunculuk okumaya karar verdi. San Francisco Eyalet Üniversitesinde yine aynı bölümü bitirdi. Amerika'da kaldığı beş sene içerisinde 20 kısa, 3 uzun metraj bağımsız yapım filmde rol aldı. Sonra Türkiye'ye döndü Karılar Koğuşu, Eve Giden Yol filmleri ile Ihlamurlar Altında ve Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizilerde yer aldı.