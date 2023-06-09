Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını bu akşam sezon finaliyle ekranlara geldi. Merakla beklenen yeni bölümün sonunda ne olacak merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi araştırılmaktadır. Peki, Yalı Çapkını sonunda ne oluyor? Yalı Çapkını dizisi nasıl bitecek? Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? İşte detaylar...

Yalı Çapkını dizisi her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Yayınlanan her yeni bölümüyle adından söz ettiren Yalı Çapkını, bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın sonunda ne olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler tarafından Yalı Çapkını gerçek hikayesi araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını sonunda ne oluyor? Yalı Çapkını dizisi nasıl bitecek? Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Ferit, Seyran'ın mektubu aldıktan sonra dört bir koldan onu aramaya başlar. Abidin, Suna'nın Saffet'le evlendiğini öğrenir ve kahrolur. Seyran ise kendinde değildir. Hattuç'la Antep'e geldiklerinde konağın Tarık ve korumalarla çevrili olduğunu görür. Ferit, Seyran'ın Antep'te olduğunu öğrenir öğrenmez soluğu Antep'te alır ve Seyran'la Vakkas Usta'nın dükkanında buluşur. Sonrasında ise Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Tarık, Seyran'ın peşini bir an olsun bırakmamaktadır. Yalıda ise işler yolunda değildir ve bir sürpriz daha yaşanır.

YALI ÇAPKINI SONUNDA NE OLUYOR?

Star Tv'de yayınlanan Yalı Çapkını dizisi Gülseren Buğdaycıoğlu'nun hikayesinden uyarlanmaktadır. Dizinin sonuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştır.