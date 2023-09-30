Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi, 124 dakika sürdü. Normal saatinden daha erken bitirilen dizi hakkında "Yalı Çapkını son bölüm neden erken bitti, sonunda ne oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" Soruları gündeme geldi.

Yalı Çapkını son bölüm neden erken bitti, sonunda ne oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 39. bölümüyle ekrana geldi. Büyük bir ilgiyle izlenen dizinin son bölümünün normal saatinden daha erken bitmesi izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Peki, Yalı Çapkını son bölüm neden erken bitti, sonunda ne oldu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NEDEN ERKEN BİTTİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinin bu akşam ekrana gelen bölümü geçen haftalara göre daha kısa sürdü. Fenomen dizinin daha sonraki hafta şehir dışında yapılacak çekimleri ve Ferit'e hayat veren Mert Ramazan Demir'in ünlü bir markanın iş birliğiyle yapılan dergi çekimi için Paris'e gitme programı nedeniyle birkaç sahnenin kısa tutulduğu öne sürüldü. Bu durum seyircilerden tepki çekerken fragmanda yer alan ancak yayınlanmayan sahneler sonraki bölümde yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin yeni bölümü (40. Bölüm) fragman paylaşılırken, 6 Ekim Cuma saat 20.00'de yeni bölümün geleceği duyuruldu.