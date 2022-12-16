Yalı Çapkını son bölüm izle! Başrolünde Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı aldığı Yalı Çapkını STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yalı Çapkını dizisinin son bölümü dikkat çekiyor. Star Tv ekranlarından yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 12.bölümü merak edildi. Yalı Çapkını dizisinin son bölüm izleme linki araştırılıyor. Yalı Çapkını son bölüm izle! Yalı Çapkını son bölümde neler oldu? Yalı Çapkını 12. bölüm full HD izle! Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI OYUNCULARI

Seyran (Afra Saraçoğlu)

Ferit ( Mert Ramazan Demir)

Hattuç (Şerif Sezer)

İfakat ( Gülçin Santırcıoğlu)

Orhan (Emre Altuğ)

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler. Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.