Yalı Çapkını dizisi her Cuma seyirciyi ekrana kilitliyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan dizinin sezon finali ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi bu akşam seyircisiyle buluşacak. Kullanıcılar tarafından dizinin sezon finali ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman yayınlanacak? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NE?

Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa'yı kızdıran Ferit'in Gaziantep'ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa'nın en büyük gelini İfakat'in (Gülçin Şantırcıoğlu) görevidir. Gaziantep'te Korhan Ailesi'nin gelini olmaya uygun bulunan Suna'nın (Beril Pozam) isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna'yı hem de kardeşi Seyran'ı (Afra Saraçoğlu) etkileyecektir.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali 9 Haziran Cuma günü yayınlanacaktır.