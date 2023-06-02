Yalı Çapkını dizisinin ne zaman final yapacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını, sezon final tarihi merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ne zaman final yapacak merak konusu oldu. Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tarihi araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını ne zaman final yapacak? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM NE OLDU?

Fuat'ın ölümü başta Ferit olmak üzere herkesi derinden etkiler. Saffet Ağa ve ailesi de dahil herkes taziye için bir aradadır. Ferit, Fuat'ın ölümünden dolayı perişan bir haldedir ve Tarık'ı cenazede görünce ipleri koparır. Seyran ise Ferit'i bırakmamakta kararlıdır. Gülgün, Orhan'a olan öfkesini yenemez. Zerrin ve Pelin ortalığı karıştırmaya devam ederler. Ferit, Fuat'ın mezarını ziyaret ettiğinde beklemediği bir mesaj alır. Halis Ağa, uzun bir aradan sonra Hattuç'a ördüğü duvarları indirir. Kazım ise Suna'yla ilgili evlilik planını uygulamaya koyarken, Seyran'la ilgili verdiği karar ise herkesi şaşırtır.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını'nın 36.bölümüyle sezon finali yapması beklenmektedir.