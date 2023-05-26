Yalı Çapkını dizisi yeni bölümü sonrasında sezon finali ne zaman yapacak merak konusu oldu. Yalı Çapkını 2.sezonu ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaç bölüm sürecek? Yalı Çapkını 2.sezon ne zaman? İşte detaylar...

Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını dizisi yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Yalı Çapkını dizisinin sezon finali ne zaman merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yalı Çapkını 2.sezon tarihi araştırılıyor. Peki, Yalı Çapkını sezon finali ne zaman? Yalı Çapkını kaç bölüm sürecek? Yalı Çapkını 2.sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

YALI ÇAPKINI KONUSU NEDİR?

Antepli olan güçlü bir ailenin sorumsuz oğullarını evlendirmeleriyle yaşanan olayların konu edileceği dizide, Antep'te önemli bir ailenin kızı olmasına rağmen ailenin tanımadığı bir gençle evlendirilerek İstanbul'a gelin gelen bir kızın başından geçen olaylar konu ediliyor.

YALI ÇAPKINI SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. Star Tv ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin 38-40 bölümleri arasında sezon finali yapılması beklenmektedir.